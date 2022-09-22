مشاركة "الفرج" و "تمبكتي" ضبابية .. غدًا الأخضر يواجه الإكوادور

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الإكوادور، غدًا الجمعة، على ملعب "نويفا" في إسبانيا ، ضمن إطار تحضيراته لخوض كأس العالم 2022 قطر، نوفمبر المقبل.
ويقيم الأخضر معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.
وتعد مواجهة الأخضر هي الأولى أمام الإكوادور، لذا يسعى من خلالها إلى أن يحقق نتيجة إيجابية مقرونة بمستوى فني مرضٍ للمدير الفني للأخضر الفرنسي " رينارد" من أجل الاستقرار على التشكيلة المناسبة.
وما زالت مشاركة لاعبي المنتخب السعودي (القائد) سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي في هذا اللقاء ضبابية، نظرًا لتعرضهما لإصابات طفيفة.