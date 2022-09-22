مشاركة "الفرج" و "تمبكتي" ضبابية .. غدًا الأخضر يواجه الإكوادور

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الإكوادور، غدًا الجمعة، على ملعب "نويفا" في إسبانيا ، ضمن إطار تحضيراته لخوض كأس العالم 2022 قطر، نوفمبر المقبل.