في حفل "سيؤول".. "اتحاد القدم" يحصد جائزة "المساهمة المتميزة" من الاتحاد الآسيوي

حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 الذي أقيم يوم الثلاثاء، في عاصمة جمهورية كوريا سيؤول.
وقدّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة هذا العام للاحتفال بالجهود الاستثنائية التي يبذلها اتحاد عضو أو فرد نحو الارتقاء بتنمية كرة القدم في آسيا، حيث استحق الاتحاد السعودي لكرة القدم الجائزة لهذا العام؛ نظرًا لدوره الحيوي في دعم أسرة كرة القدم الآسيوية.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة الطريق في الوحدة والتضامن الآسيوي في السنوات الأخيرة، وهذه الجائزة التاريخية هي تكريم لالتزامهم بتعزيز تطوير كرة القدم الآسيوية.
وأضاف: ستستمر المملكة في لعب دور أكثر فاعلية ليس فقط في كرة القدم الآسيوية، بل وفي اللعبة العالمية، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل في شراكة وثيقة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم طموحاته.
وتحت قيادة رئيسه ياسر المسحل، كان الاتحاد السعودي على أتم الاستعداد للإسهام في استضافة المسابقات والفعاليات البارزة للاتحاد الآسيوي، بما في ذلك مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية خلال عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى استضافة العديد من اجتماعات لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما خطا الاتحاد السعودي خطوات متقدمة في النهوض بكرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة، مع إطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات في أكتوبر 2022، وظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة على الساحة الكروية الدولية في سبتمبر 2021، قبل الدخول رسميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون السعودية بمثابة نقطة محورية لاثنتين من أكثر البطولات شهرة في روزنامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 و2025-2026، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027، مما يُعزز مكانته كاتحاد وطني نموذجي في القارة الآسيوية.