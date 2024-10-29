في حفل "سيؤول".. "اتحاد القدم" يحصد جائزة "المساهمة المتميزة" من الاتحاد الآسيوي

كما خطا الاتحاد السعودي خطوات متقدمة في النهوض بكرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة، مع إطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات في أكتوبر 2022، وظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة على الساحة الكروية الدولية في سبتمبر 2021، قبل الدخول رسميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس 2023.