فنربخشة يُقيل مورينيو بعد إخفاق أوروبي في دوري الأبطال

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى تدريب الفريق مطلع موسم 2024–2025، دون أن يوضح أسباب هذا القرار.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الانفصال تم بين الطرفين، مقدمًا الشكر لمورينيو على جهوده خلال فترة إشرافه على الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.
وكان مورينيو قد تسلّم مهمة تدريب فنربخشة في يونيو 2024 خلفًا للمدرب الوطني إسماعيل كارتال، إلا أن مشواره شهد إخفاقًا مبكرًا، بعد فشل الفريق في بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وودّع فنربخشة المسابقة الأوروبية عقب تعادله سلبيًّا مع بنفيكا البرتغالي في إسطنبول، وخسارته بهدف نظيف في مباراة الإياب التي أقيمت في لشبونة.