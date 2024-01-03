جناح السد القطري "أكرم عفيف" يتلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية

تلقى اللاعب القطري أكرم عفيف؛ نجم نادى السد القطري عرضاً من أحد الأندية السعودية لضمّه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، فإن عفيف جناح أيسر نادي السد تلقى عرضاً من الدورى السعودى، مشيراً إلى أن عقد لاعب فياريال السابق ينتهي في 2025 .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية فى وقت سابق أن نادى النصر كانت لديه الرغبة في التعاقد مع أكرم عفيف بالميركاتو الصيفي الماضي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ويلعب أكرم عفيف البالغ من العمر 27 عاماً، في مركز الجناح لنادي السد القطري الذي انضم إليه في 2018 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إليه في 2020.
وسبق للاعب القطري اللعب لعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية مثل فياريال، كما يشارك مع المنتخب القطري منذ 2015 .