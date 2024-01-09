رالي داكار السعودية 2024 : "الراجحي" يتمسّك بصدارة السيارات .. و"ساينز" يواصل الملاحقة

وعاد البولندي (إريك غوكزال) سائق فريق "إنرجي لانديا" إلى تحقيق الانتصارات مجددًا في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، ليأتي زميله (ميشال غوكزال) ثانيًا بفارق 6 دقائق و10 ثوانٍ، و(إغناسيو كاسال) في المركز الثالث، ليواصل (إريك غوكزال) صدارته للترتيب العام، بفارق يتجاوز نصف الساعة أمام والده (ماريك غوكزال). أما الأمريكي (ميتشل غوتري) فقد حافظ على المرتبة الثالثة بفارق 36 دقيقة و23 ثانية.