وزير الرياضة: دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمسيرة العمل العربي المشترك انعكس بصورة مشرفة على شباب الوطن العربي

وقال وزير الرياضة في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 47 لمجلس الشباب والرياضة العرب على المستوى الوزاري بالجامعة العربية اليوم: إننا ندرك أن طموحات شبابنا كبيرة، وأن تحقيقها يتطلب عملاً مؤسسيًّا جادًّا؛ ما يتطلب منا تسريع العمل العربي المشترك بكل جهد واجتهاد؛ لتحقيق التطور والنماء، وذلك من خلال دعم الشباب العربي في شتى المجالات، إذ إن رعايتهم والاستثمار فيهم ضرورة إنمائية وثروة وطنية؛ فلا يمكن تحقيق أي تنمية شاملة ومستدامة من دون الاعتماد عليهم، ومنحهم كل مقومات النجاح والتميز على الأصعدة كافة، وعلى المستوى الرياضي والشبابي بشكل خاص.