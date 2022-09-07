"اتحاد الرياضات الإلكترونية" ينظّم مؤتمر مبادرة العالم القادم

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعيش مرحلة متشعبة من التكنولوجيا والاتصالات ورواية القصص، حيث يوفر فرصاً متعددة من الابتكار التي تنتظر أن تتحول إلى واقع، داعياً إلى التشارك في الأفكار الإبداعية في هذا المجال.