"اتحاد الرياضات الإلكترونية" ينظّم مؤتمر مبادرة العالم القادم

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر مبادرة العالم القادم، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض ويستمر لمدة يومين.
ويتضمّن المؤتمر إقامة العديد من الجلسات الحوارية إضافة لانعقاد ورش العمل، بحضور ومشاركة العديد من العاملين والمهتمين، وكذلك المستثمرين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعيش مرحلة متشعبة من التكنولوجيا والاتصالات ورواية القصص، حيث يوفر فرصاً متعددة من الابتكار التي تنتظر أن تتحول إلى واقع، داعياً إلى التشارك في الأفكار الإبداعية في هذا المجال.
وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات تتمثل في مناقشة الوضع الحالي والمستقبلي للرياضات الإلكترونية والألعاب، ومناقشة الفرص الاقتصادية السانحة في قطاع الألعاب، إضافة للعديد من المواضيع التي تهم اللاعبين والمستثمرين بالقطاع.