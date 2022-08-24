الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة الخليج.. والفيحاء وضمك وجهًا لوجه

وسيبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بالأسماء ذاتها التي خاض بها منافسات الموسم الماضي، إثر منعه من غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو على عقد جديد مع النصر ومن ثم تمديد تعاقده مع ناديه الحالي، إضافة إلى العديد من الغيابات البارزة أمثال قائده سلمان الفرج الذي ما زال يتعافى من إصابة، وصالح الشهري ومتعب المفرج، عبد الإله المالكي، جيانج هيون سو، الذين سيغيبون للسبب ذاته، ومحمد كنو للإيقاف، وياسر الشهراني وميشايل ديلغادو لعدم الجاهزية.