الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة الخليج.. والفيحاء وضمك وجهًا لوجه

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد جديد مع الإثارة والمتعة الكروية، عندما تدور عجلات قطار الدوري السعودي للمحترفين 2022 / 2023، إلى الانطلاق مجددًا غدًا بحلة جديدة، بعد أن أطلق عليه رسميًا "دوري روشن السعودي"، بإقامة مباراتين، على أن تُقام باقي المباريات على مدار يومي الجمعة والسبت.
وأنهت الأندية المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من المسابقة، كل استعداداتها من معسكرات خارجية ومباريات ودية، فضلاً عن تدعيم صفوفها بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي، باستثناء الهلال، حامل اللقب، بسبب قرار منع التسجيل من لجنة الاحتراف.
وقد أوقع جدول الترتيب الأندية الصاعدة حديثًا (الخليج والعدالة والوحدة)، أمام اختبارات صعبة حيث سيواجهون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للموسم الماضي.
وسيقص فريق الفيحاء بطل كأس الملك وضيفه ضمك خامس ترتيب الموسم الماضي شريط مباريات الموسم الجديد، حينما يلتقيان على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة (7:5) مساءً.
يأمل الفريقان السير على خطى الموسم الماضي، إذا قدما أجمل مواسمهما في دوري المحترفين، من خلال تقديم عروض قوية ونتائج مميزة وضعتهما في مصاف الأندية الكبيرة.
وحافظ كلا الفريقين على مدربيهما الصربي فوك رازوفيتش والكرواتي ريزيتش بعد المستويات التي قدماها الموسم الماضي، وتعاقد الأول مع البرازيلي باولينيو من الشباب والإسباني فيكتور رويز، بينما جلب الآخر الهولندي آدم ماهر والجزائري عبدالقادر بدران.
فيما يرحل حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة الهلال إلى المنطقة الشرقية لمواجهة الوافد الجديد لدوري المحترفين الخليج، على ملعب محمد بن فهد بالدمام، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
وسيبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بالأسماء ذاتها التي خاض بها منافسات الموسم الماضي، إثر منعه من غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو على عقد جديد مع النصر ومن ثم تمديد تعاقده مع ناديه الحالي، إضافة إلى العديد من الغيابات البارزة أمثال قائده سلمان الفرج الذي ما زال يتعافى من إصابة، وصالح الشهري ومتعب المفرج، عبد الإله المالكي، جيانج هيون سو، الذين سيغيبون للسبب ذاته، ومحمد كنو للإيقاف، وياسر الشهراني وميشايل ديلغادو لعدم الجاهزية.
في المقابل يراهن الخليج على عاملي الأرض والجمهور إضافة إلى خبرة مدربه في الملاعب السعودية وأيضًا الصفقات التعاقدية المميزة التي أبرمها في الميركاتو الحالي لإحداث المفاجأة وخطف أول ثلاث نقاط في مسيرة الفريق بدوري المحترفين.