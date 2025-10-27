القادسية ينهي تحضيراته لمواجهة الحزم في بطولة كأس الملك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء اليوم الاثنين، استعداداته على ملعب النادي بالخبر، تأهّبًا لمواجهة الحزم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وكان القادسية قد تأهّل إلى دور الـ16 بعد فوزه المستحق على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء دور الـ32.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني الإسباني ميشيل على تمارين الإحماء، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، ركّز من خلالها الجهاز الفني على تطبيق عدد من الجمل الفنية وتنفيذها على مرمى واحد، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل مواجهة الغد.