مدربا الجزائر والمغرب: حققنا إنجازًا كبيرًا في بطولة كأس العرب.. وهدفنا اللقب

وأضاف: "النهائي سيكون رياضيًّا في المقام الأول، التأهل إلى هذا الدور لم يكن صدفة، وكان هدفنا منذ البداية خوض أكبر عدد من المباريات في البطولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما تحقق في النهاية، وإن شاء الله نسعد الجماهير ونحقق المطلوب ونتوج باللقب".