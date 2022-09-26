بالصور.. نائب أمير الشرقية يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية "2022"

تسلم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الاثنين، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، بحضور الأميرة دليل بنت نهار بن سعود نائب مدير عام دورة الألعاب السعودية، والأميرة دليل بنت فيصل آل سعود مديرة العمليات لجودة الشعلة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من اللاعبين.