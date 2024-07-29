التعاون ينهي إجراءات التعاقد مع البرازيلي فلافيو داسيلفا

بدأ اللاعب مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي فيتوريا البرازيلي حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض معه 3 مواسم، ومن ثم انتقل إلى بوافيستا البرتغالي، لكن مسيرته كانت قصيرة، وسرعان ما عاد مجددًا إلى بلاده ليتنقل بين فريقي سانتو أندريه وباهيا، قبل أن يخوض تجربة احترافية خارجية ثانية، وكانت هذه المرة مع فريق طرابزون التركي الذي أعاره الموسم الماضي إلى جيرسونسبور، قبل أن يعيره إلى التعاون ، في صيف 2022.