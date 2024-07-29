التعاون ينهي إجراءات التعاقد مع البرازيلي فلافيو داسيلفا

أعلن نادي التعاون، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي فلافيو داسيلفا، ليدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم الجديد 2024/2025.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهى مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي فلافيو داسيلفا لتمثيل الفريق في الموسم القادم".
وانتهى عقد اللاعب البرازيلي فلافيو مع التعاون في 30 يونيو الماضي، بعد موسمٍ كاملٍ، قضاه البرازيلي في صفوفه بنظام الإعارة قادمًا من طرابزون التركي.
وخاض فلافيو 35 مباراة بقميص التعاون في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفًا، وصنع ثلاثةً، ونال ثماني بطاقاتٍ صفراء، وفق إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 28عاماً، قد انضم للتعاون صيف 2022، على سبيل الإعارة من نادي طرابزون سبور التركي لمدة موسم واحد، قبل أن تمدد إدارة التعاون فترة إعارته لموسم آخر في يوليو 2023.
بدأ اللاعب مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي فيتوريا البرازيلي حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض معه 3 مواسم، ومن ثم انتقل إلى بوافيستا البرتغالي، لكن مسيرته كانت قصيرة، وسرعان ما عاد مجددًا إلى بلاده ليتنقل بين فريقي سانتو أندريه وباهيا، قبل أن يخوض تجربة احترافية خارجية ثانية، وكانت هذه المرة مع فريق طرابزون التركي الذي أعاره الموسم الماضي إلى جيرسونسبور، قبل أن يعيره إلى التعاون ، في صيف 2022.