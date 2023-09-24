كأس خادم الحرمين الشريفين: التعاون يتأهل للدور التالي عبر بوابة القادسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فوزًا مثيرًا على شقيقه القادسية في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي التعاون.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ 32 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز التعاون بهدفين نظيفين ليتأهل الفريق لدور الـ 16.
هدف المباراة الأول سجله المهاجم موسى بارو في الدقيقة 9 من عمر المباراة كما أضاف عبد الفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
يُذكر أن المباراة شهدت ركلة جزاء ضائعة أهدرها لاعب القادسية دياني حيث تصدى لها مايلسون حارس التعاون في الدقيقة 67.