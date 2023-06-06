الاتحاد ينافس الأندية الأوروبية للتعاقد مع إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "sport" الإسبانية عن دخول نادي الاتحاد فى منافسة مع عدة أندية أوروبية، للحصول على توقيع الألماني إيلكاي غوندوغان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة أيضًا يرغب بشدة التوقيع مع اللاعب الألماني لمدة 3 مواسم، بالإضافة أيضًا يسعى مانشستر سيتي إلى تقديم عرض جديد للتجديد مع غوندوغان .
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي يمتلك أيضًا عروضًا من: بروسيا دورتموند الألماني، وأرسنال الإنجليزي، سيعطي قراره النهائي في نهاية هذا الأسبوع بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلعب إيلكاي غوندوغان "32 عاما" في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2016، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني الذي لعب له لمدة 5 مواسم.
وارتبط اسم نادي الاتحاد خلال الأيام الماضية، برغبته فى التعاقد مع العديد من النجوم العالميين بجانب كريم بنزيما؛ مثل: سيرجيو راموس، نيغولو كانتي، ويلفريد زاها.