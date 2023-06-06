الاتحاد ينافس الأندية الأوروبية للتعاقد مع إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي يمتلك أيضًا عروضًا من: بروسيا دورتموند الألماني، وأرسنال الإنجليزي، سيعطي قراره النهائي في نهاية هذا الأسبوع بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.