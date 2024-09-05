"لولوة الفيصل" تسلَّمت شُعلة الألعاب السعودية 2024 بجامعة عفت

تسلّمت الأميرة لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، في مقر جامعة عفت، أمس الخميس، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، من الرباع البارالمبي سعيد الهوساوي والذي حقق الميدالية البرونزية بغرب آسيا 2022 وذهبية دورة الألعاب السعودية 2022، وفضية دورة الألعاب السعودية الثانية 2023، وتناوب على حمل الشعلة لاعبة الدراجات دانية سمباوي حاملة فضية دورة الألعاب السعودية 2023، والتي حققت خمس ميداليات آسيوية في كأس آسيا للمضمار وثلاث ميداليات في الأولمبياد العربية للطريق وعشر ميداليات في البطولة العربية للمضمار وميداليتين في الأولمبياد الخليجي وبطلة المملكة لعامين على التوالي في سباق فردي ضد الساعة في إطار الجولة الترويجية للشُعلة لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني في المملكة.