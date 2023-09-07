الاتحاد يرفض رحيل "رومارينهو".. والهلال لا يعلق على رحيل "سلمان وسالم"

كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد قراراً بالاستغناء عن خدمات البرتغالي "جوتا"، الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشددت ذات التقارير على أن النجم البرازيلي رومارينهو، سيستمر مع الاتحاد هذا الموسم، بعد تداول أخبار انتقاله إلى الشباب.
وفى سياق آخر رفض مسؤولو نادي الهلال عروض نادي الاتحاد لضم سالم الدوسري، والشباب للتعاقد مع سلمان الفرج هذا الصيف على سبيل الإعارة.
كما أفادت تقارير أيضاً بأن نادي الهلال دخل في محادثات نهائية مع مسؤولي نادي الوحدة، ووكيل أعمال إسلام هوساوي لاعب الفريق للحصول على خدماته للتوقيع، قبل إغلاق السوق الصيفي.