لتبادل الخبرات.. "باعشن" يلتقي رئيس البارالمبية المجرية

التقى الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، اليوم الخميس، رئيس اللجنة البارالمبية المجرية لازلو سابو والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة بمدينة الرياض.