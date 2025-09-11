لتبادل الخبرات.. "باعشن" يلتقي رئيس البارالمبية المجرية

التقى الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، اليوم الخميس، رئيس اللجنة البارالمبية المجرية لازلو سابو والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة بمدينة الرياض.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الرياضي والعلاقات الثنائية بين البارالمبية السعودية ونظيرتها المجرية، إضافة إلى آفاق الاستفادة من تبادل الخبرات الإدارية والفنية بما يسهم في تطوير الرياضة في البلدين.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي سارة الفايز ومنير ناصر، فيما حضر من الجانب المجري نائب رئيس البعثة في السفارة ساندور ماجور، ومديرة العلاقات الدولية في اللجنة البارالمبية المجرية أنيتا داني.