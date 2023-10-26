دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة: 7 ميداليات سعودية في اليوم الرابع

تتواصل غدًا الجمعة مشاركةُ منتخب ألعاب القوى في الدورة بخوض 4 نهائيات؛ حيث ينطلق النهائي الأول سيقام عند الـ"18: 9" صباحًا، ويسعى من خلاله هاني النخلي للمنافسة على ذهبية دفع الجلة، وهو الحال كذلك لزميله خالد الأحمري الذي سيخوض نهائي اللعبة عند الـ3 مساءً، فيما تأمل سارة الجمعة أن تصعد منصة التتويج عندما تخوض نهائي الرمح الذي سيقام عند "03 :3" مساءً، وسيدخل عبدالرحمن القرشي عند الـ"11 : 4" مساءً لنهائي سباق "400"م كراسي متحركة؛ أملًا في إضافة الذهبية الثالثة للرصيد السعودي والثانية له في الدورة بعد الأولى التي حقّقها في سباق "100"م، فيما يشارك القراء القرني وجمعان الزهراني في تصفيتَيْ نصفي النهائي لسباق "400" كراسي متحركة اللتين ستقامان عند الـ"32 : 4" و"39 : 4" مساءً على التوالي.