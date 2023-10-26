دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة: 7 ميداليات سعودية في اليوم الرابع

زار رئيسُ البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم؛ مقرَّ البعثة السعودية، في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة عبدالعزيز باعشن، والمستشار فهد القباع، ومدير الوفد سلطان العنزي.
والتقى "بن جلوي" باللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، ونقل لهم تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي هنّأهم بما تحقّق من إنجازات وما حقّقوه من ميداليات حتى الآن، مشيدًا بالأداء الذي قدموه خلال المنافسات.
كما نوّه إلى جهود جميع أعضاء البعثة بمختلف مهامهم، مؤكّدًا أن إدارة البعثة تسعى لتوفير كافة سبل النجاح لتقديم مشاركة سعودية مميزة ووفق طموحات قيادتنا الرشيدة.
ارتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 7 ميداليات "ذهبيتان - ثلاث فضيات - برونزيتان"، بعد تحقيق أخضر القوى ميدالية فضية في منافسات اليوم بالدورة المقامة حاليًّا في هوانغتشو الصينية، وتختتم السبت المقبل.
وجاءت الفضية عن طريق العداء على النخلي "تصنيف T37"، وهي الثانية له في الدورة بنيله المركز الثاني لسباق 100م بزمن "11 : 12" ثانية، وفي نفس السباق حلّ العداء ثامر الزهراني رابعًا بزمن "12.65" ثانية، وهو رقم شخصي جديد له، فيما احتلّ الرامي هاني النخلي المركز الخامس في منافسات رمي الرمح لمسافة "18.81"م ضمن المجموعة الأولى للمنافسات، وجاء زميله خالد الأحمري في نفس المركز ضمن المجموعة الثانية بمسافة "16.86"م، ونالت سارة الجمعة المركز الرابع في منافسات دفع الجلة "تصنيف F34" بمسافة "5.86"م.
اختتم المنتخب السعودي لكل الهدف مشاركته في الدورة باحتلاله المركز الثامن في المنافسات، بخسارته بنتيجة "5-6" من العراق التي حقّقت المركز السابع.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر 4-2، إلا أن العراق عاد في الشوط الثاني وعادل النتيجة وتقدم حتى الدقيقة الأخيرة، التي شهدت عودة الأخضر بالهدف الخامس لينتهي الشوط الثاني بالتعادل "5-5"، ويلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي تمكّن خلاله المنتخب العراقي من تسجيل الهدف السادس "هدف ذهبي" انتهت معه المباراة بخسارة الأخضر "5-6".
خسر ثنائي منتخب كرة الطاولة "مريم المريسل، ومناحي ابن لبدة" من الزوجي الكوري الجنوبي "لي مي، ونام كيون" في منافسات الزوجي المختلط بثلاثة أشواط دون مقابل، وكذلك خسرا من الزوجي الصيني "زهاي سينج، وماو لن" بنفس النتيجة.
وفي منافسات الفردي حقّق كلٌّ من "المريسل، وابن لبدة" المركز الخامس في المنافسات.
اختتم منتخب رفع الأثقال مشاركته في الدورة بحصول الرباع "سعيد هوساوي" على المركز الثامن في منافسات وزن "88" كجم، ورقم شخصي جديد "144 كجم، بعد أن قام بمحاولتين صحيحتين لرفع وزني "135، و144" كجم، فيما كانت المحاولة الثالثة لرفع "153" كجم خاطئة.
تتواصل غدًا الجمعة مشاركةُ منتخب ألعاب القوى في الدورة بخوض 4 نهائيات؛ حيث ينطلق النهائي الأول سيقام عند الـ"18: 9" صباحًا، ويسعى من خلاله هاني النخلي للمنافسة على ذهبية دفع الجلة، وهو الحال كذلك لزميله خالد الأحمري الذي سيخوض نهائي اللعبة عند الـ3 مساءً، فيما تأمل سارة الجمعة أن تصعد منصة التتويج عندما تخوض نهائي الرمح الذي سيقام عند "03 :3" مساءً، وسيدخل عبدالرحمن القرشي عند الـ"11 : 4" مساءً لنهائي سباق "400"م كراسي متحركة؛ أملًا في إضافة الذهبية الثالثة للرصيد السعودي والثانية له في الدورة بعد الأولى التي حقّقها في سباق "100"م، فيما يشارك القراء القرني وجمعان الزهراني في تصفيتَيْ نصفي النهائي لسباق "400" كراسي متحركة اللتين ستقامان عند الـ"32 : 4" و"39 : 4" مساءً على التوالي.
وفي منافسات كرة الطاولة يخوض الثنائي "مريم المريسل، ومناحي ابن لبدة" مواجهة في الزوجي المختلط ضد تايلند، وذلك عند الـ"15 : 10" صباحًا، فيما انتهت مشاركة كلٍّ من منتخبات كرة الهدف والأثقال والتايكوندو بالدورة.