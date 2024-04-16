العين الإماراتي بالأرض والجمهور يهدد سلسلة انتصارات الهلال "الآسيوية"

يستضيف فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم، نظيره الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، وتحديدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2024، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن أمس الثلاثاء ، عن تأجيل مباراة العين والهلال، المقررة أمس، في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا؛ في ظل استمرار تقلبات الحالة الجوية في الإمارات، ورحلها لليوم الأربعاء.
ويلعب العين اللقاء مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، كما أنه يعيش نشوة انتصاره الأخير الآسيوي على النصر السعودي، وبات بلوغ النهائي هو الهدف المنشود بعد تراجعه في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي.
في المقابل يأمل الهلال عدم التعثر في منعطف "الذهاب" بالخسارة، بل هدفه الفوز أو التعادل؛ حتى لا يسمح للمستضيف بكسر سلسلة الانتصارات، واللعب في لقاء "الإياب" في العاصمة الرياض مرتاحًا.