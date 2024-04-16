العين الإماراتي بالأرض والجمهور يهدد سلسلة انتصارات الهلال "الآسيوية"

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن أمس الثلاثاء ، عن تأجيل مباراة العين والهلال، المقررة أمس، في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا؛ في ظل استمرار تقلبات الحالة الجوية في الإمارات، ورحلها لليوم الأربعاء.