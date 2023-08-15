مصادر إعلامية: الهلال يقترب من التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو

من جانبه، قال فابريزو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الهلال يقترب من صفقة ياسين بونو مع إشبيلية. محادثات تناقش التفاصيل النهائية. رسوم قريبة من 18 إلى 19مليون يورو".