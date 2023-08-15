مصادر إعلامية: الهلال يقترب من التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو

كشفت مصادر إعلامية عن توصل نادي الهلال السعودي للاتفاق مع نادي إشبيلية الإسباني للتعاقد مع حارسه المغربي ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت "قناة beIN SPORTS" أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قريب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت القناة القطرية عبر حسابها الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "أكدت مصادر من نادي إشبيلية الإسباني لـbeIN SPORTS قرب انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو إلى الدوري السعودي".
ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية فإن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل فريق العاصمة الرياض لمدة 3 مواسم.
من جانبه، قال فابريزو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الهلال يقترب من صفقة ياسين بونو مع إشبيلية. محادثات تناقش التفاصيل النهائية. رسوم قريبة من 18 إلى 19مليون يورو".
وأضاف: "غادر بايرن ميونخ المفاوضات اليوم؛ لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير. التفاؤل بتحقيق ذلك قريبًا".