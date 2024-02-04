الأولمبية السعودية تنظّم ورشةَ عمل للجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية

تنظّم لجنةُ اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية "بريتا هايدمان" البطلة الأولمبية الألمانية في لعبة المبارزة، وعضو لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية البطلة الأولمبية في لعبة التايكوندو الأردنية "نادين دواني"، عند الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين؛ ورشةَ عمل لأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.