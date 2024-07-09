المشاركون في الجولة الثانية لبطولة المقاتلين المحترفين بالرياض: المنافسات ستكون ندية ومثيرة

وأوضحت المقاتلة السعودية هتان السيف أن ردة فعل الجماهير السعودية على فوزها في النزال الأول ضمن المسابقة ذاتها في العاشر من مايو - أيار الماضي، وفوزها على منافستها المصرية ندى فهيم بالضربة القاضية، أسعدتها كثيرًا وشكلت حافزًا لها، مبيّنة أن استعداداتها للبطولة كاملة ومثالية، مشيرة إلى أن فوزها في النزال السابق لن يشكل ضغطًا عليها، فهي واثقة بقدرتها في الفوز على المصرية إيمان بركة.