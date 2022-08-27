ألميريا يسجِّل انتصاره الأول في الدوري الإسباني على حساب إشبيليا

عوَّض فريق ألميريا الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإسباني، خسارته أمام ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الأولى، والتعادل مع إلتشي في الثانية، بانتصار ثمين في الجولة الثالثة أمس السبت، وذلك على إشبيليا بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما على ملعب ألعاب البحر الأبيض.
وقلب الفريق المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، تأخُّره بهدف إلى انتصار ثمين بثنائية.
وتقدم إشبيليا بهدف، حمل توقيع أوليفيه توريس في الدقيقة الـ30، لكن ألميريا رد بهدفين عن طريق لارجي رامازاني في الدقيقة الـ42، والنيجيري عمر صادق (55).
وبعد أن حقق ألميريا فوزه الأول رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد إشبيليا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.