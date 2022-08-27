ألميريا يسجِّل انتصاره الأول في الدوري الإسباني على حساب إشبيليا

عوَّض فريق ألميريا الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإسباني، خسارته أمام ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الأولى، والتعادل مع إلتشي في الثانية، بانتصار ثمين في الجولة الثالثة أمس السبت، وذلك على إشبيليا بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما على ملعب ألعاب البحر الأبيض.