واصل مطاردة الهلال.. " كريستيانو رونالدو" يقود النصر لتجاوز الطائي بخماسية

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين، أولهما لـ"أوتافيو" في "د20" من تسديدة كرة ساقطة من خارج الصندوق. وعدل النتيجة للطائي اللاعب "فيريجيل" في "د22" من تسديدة قوية من خارج الصندوق الأصفر. وخرج اللاعب ذاته بالبطاقة الحمراء في "د35". وأكد عبدالرحمن غريب حضوره بهدف ثانٍ للنصر برأسية رائعة في "د45+7".