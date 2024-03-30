واصل مطاردة الهلال.. " كريستيانو رونالدو" يقود النصر لتجاوز الطائي بخماسية

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم مطاردة متصدر دوري روشن السعودي "الهلال"؛ وذلك بعد أن تجاوز ضيفه الطائي بنتيجة 5/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ25، بقيادة الحكم عبدالله الحربي.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين، أولهما لـ"أوتافيو" في "د20" من تسديدة كرة ساقطة من خارج الصندوق. وعدل النتيجة للطائي اللاعب "فيريجيل" في "د22" من تسديدة قوية من خارج الصندوق الأصفر. وخرج اللاعب ذاته بالبطاقة الحمراء في "د35". وأكد عبدالرحمن غريب حضوره بهدف ثانٍ للنصر برأسية رائعة في "د45+7".
الشوط الثاني كان عنوانه "كريستيانو رونالدو"، الذي أحرز 3 أهداف "هاتريك" لفريقه النصر في الدقائق "الـ64، الـ67 والـ87".
وبتلك النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 59 نقطة، ولا يزال الطائي في منطقة الخطر برصيد 22 نقطة فقط.