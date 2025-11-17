26 لاعبة في قائمة المنتخب السعودي للسيدات لمعسكر جدة استعدادًا لبطولة غرب آسيا

وعبّر المدير الفني لويس كورتيس عن تفاؤله بمستوى الجاهزية، مؤكدًا قوة الروح التنافسية لدى اللاعبات، وقال:

“نعمل خلال هذا المعسكر على تعزيز الانسجام وتطوير الجانب التكتيكي للفريق. اللاعبات يظهرن التزامًا عاليًا وطموحًا كبيرًا، ونتطلع إلى تقديم أداء قوي يعكس تطور كرة القدم النسائية في المملكة.”