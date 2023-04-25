ضمن المجموعة الأولى.. ناشئو أخضر اليد يتغلبون على إيطاليا في بطولة البحر المتوسط

رفع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) رصيده إلى 10.5 نقاط ضمن المجموعة الأولى من بطولة البحر الأبيض المتوسط، بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة (28-23)، وخسارته لمواجهته أمام منتخب مونتينغرو بنيتجة (22-24)، في المواجهات التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، على صالة بني خيار بجمهورية تونس.