وزير الرياضة "الفيصل" يشهد انطلاق منافسات بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية

بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، انطلقت اليوم الخميس، المنافسات الرسمية لبطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ(37)، والتي تحتضنها المملكة لأول مرة في نادي اليخوت بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
ووسط منافسات مثيرة وقوية في اليوم الأول من البطولة التي يشارك بها ستة فرق، شهد الميدان البحري للسباق في نادي جدة لليخوت، إقامة ثلاثة سباقات على مياه البحر الأحمر، حيث تمكن حامل لقب البطولة فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا"، من تحقيق المركز الأول في السباقين الأول والثاني على التوالي، في حين شهد السباق الثالث فوز فريق لونا روسا برادا بيرللي "ممثل إيطاليا".
وعلى صعيد الترتيب النهائي للبطولة في يومها الأول، تصدر فريق طيران الإمارات ممثل نيوزيلندا، جدول الفرق المشاركة، وجاء بعده فريق لونا روسا برادا بيرللي ممثل إيطاليا في المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد جاء مناصفة بين فريق إينوس "ممثل بريطانيا"، وفريق ريد بُل الينغي ممثل سويسرا".
ويشهد يوم غدٍ الجمعة، استكمال منافسات اليوم الثاني من البطولة العريقة التي تُقام لأول مرة خارج حدود إسبانيا، إذ تسعى الفرق المشاركة إلى الفوز بالجولة المقامة على مياه عروس البحر الأحمر "جدة"، والمؤهلة للنهائي الذي سيُوجد به فريقان فقط.