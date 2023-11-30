وزير الرياضة "الفيصل" يشهد انطلاق منافسات بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية

ووسط منافسات مثيرة وقوية في اليوم الأول من البطولة التي يشارك بها ستة فرق، شهد الميدان البحري للسباق في نادي جدة لليخوت، إقامة ثلاثة سباقات على مياه البحر الأحمر، حيث تمكن حامل لقب البطولة فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا"، من تحقيق المركز الأول في السباقين الأول والثاني على التوالي، في حين شهد السباق الثالث فوز فريق لونا روسا برادا بيرللي "ممثل إيطاليا".