بإشراف الاتحاد السعودي.. الجنادرية تحتضن افتتاح "السعودية تويوتا درفت وأوتوكروس" نهاية الأسبوع

يُذكر أن المملكة شهدت انطلاق النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا عام 2019، والتي رسّخت مكانتها كأحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المنطقة، وتضم في روزنامتها سباقات وفعاليات متنوعة، منها: الراليات، كسر الزمن، صعود الهضبة، الدراق، الكارتينج، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منافسات الأوتوكروس والدرفت.