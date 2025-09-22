بإشراف الاتحاد السعودي.. الجنادرية تحتضن افتتاح "السعودية تويوتا درفت وأوتوكروس" نهاية الأسبوع

تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات نهاية هذا الأسبوع إلى مواقف الجنادرية، حيث تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولتي "الدرفت" و"الأوتوكروس"، ضمن روزنامة بطولة السعودية تويوتا 2025م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي "جميل لرياضة المحركات"، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وتشهد هذه الجولة مشاركة نخبة من أبرز السائقين على مستوى المملكة والمنطقة، ضمن جهود الاتحاد لتطوير قاعدة رياضة المحركات، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارستها. كما تُعد البطولة منصة فعالة لتمكين المواهب السعودية الشابة، من خلال إتاحة فرص احترافية ضمن بيئة تنافسية متكاملة تستوفي أعلى المعايير الدولية.
تنطلق مجريات الجولة بمرحلة التسجيل والتدقيق الإداري، يليها الفحص الفني للمركبات، وتُختتم بالاجتماع التوجيهي بين السائقين ومدير السباق لمراجعة التعليمات التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة.
وتُقام منافسات "الدرفت" على مدار ثلاث جولات، يظهر خلالها السائقون أعلى مستويات المهارة في التحكم بالسيارة والانجراف عبر مسارات مصممة خصيصًا لخلق بيئة تنافسية مثالية، حيث يُقيَّم الأداء وفق معايير دقيقة تشمل دقة الانجراف، ومستوى التحكم، والسرعة، والأسلوب العام.
أما منافسات "الأوتوكروس"، فتُقام كذلك على ثلاث جولات، وتركّز على إبراز دقة السائق ومهاراته الفردية، حيث يتنافس المشاركون على مسار محدد باستخدام الأقماع المرورية، يمتاز بتصميم ضيق يتطلب أعلى درجات التركيز والتحكم.
يُذكر أن المملكة شهدت انطلاق النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا عام 2019، والتي رسّخت مكانتها كأحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المنطقة، وتضم في روزنامتها سباقات وفعاليات متنوعة، منها: الراليات، كسر الزمن، صعود الهضبة، الدراق، الكارتينج، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منافسات الأوتوكروس والدرفت.