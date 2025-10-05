البحرين تدخل المراحل النهائية من التحضيرات قبيل استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

وتُقام البطولة تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر 2025، حيث ستجمع 4,250 رياضيًا شابًا يمثلون جميع اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية الـ45، بدعم من 900 إداري و700 مدرب. وتمثل هذه الدورة المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب، وهو إنجاز تاريخي مهم في مسيرة تطور الرياضة في المملكة.