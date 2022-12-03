بعد تأهل 3 منتخباتٍ آسيوية للأدوار الإقصائية.. "آل خليفة": تَطَوُّرٌ متنامٍ في مستوى كرة القدم الآسيوية

كما أوضح: "نحتاج فقط للنظر إلى العروض التي قدّمتها السعودية واليابان في الجولة الافتتاحية أمام كل من الأرجنتين وألمانيا على التوالي؛ فكلا الفريقين أظهر شخصية قوية ونجح في قلب تأخره بهدف، لينجح في منح جماهير كرة القدم كافة في أرجاء العالم، عودةً قوية تُعتبر من ضمن الأبرز في التاريخ الحديث لكأس العالم".