بعد تأهل 3 منتخباتٍ آسيوية للأدوار الإقصائية.. "آل خليفة": تَطَوُّرٌ متنامٍ في مستوى كرة القدم الآسيوية

أشاد الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإنجاز التاريخي الكبير لكرة القدم الآسيوية، والمتمثل في تأهل ثلاثة منتخبات آسيوية للأدوار الإقصائية، في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم.
وقال الشيخ سلمان، في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت: إن بلوغ منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا الدورَ الثاني من كأس العالم في قطر؛ يؤكد التطور المتنامي في مستوى كرة القدم الآسيوية، وقدرة منتخباتها على الوقوف بصلابة أمام أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.
وحرص "آل خليفة" على متابعة مباريات المنتخبات الآسيوية المشاركة في نهائيات كأس العالم؛ انطلاقًا من دعمه المستمر لممثلي القارة الصفراء في المحفل العالمي الكبير.
وأعرب الشيخ سلمان عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتألق لمنتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والتي حققت إنجازًا تاريخيًّا من خلال تأهل ثلاثة منتخبات آسيوية إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أود أن أُعرب عن خالص الأمنيات بالنجاح لمنتخبات أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية التي صنعت إنجازًا تاريخيًّا؛ حيث إن أسرة كرة القدم الآسيوية تقف صفًّا واحدًا خلفهم على أمل أن يواصلوا تقديم أفضل عروض قارة آسيا منذ كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان".
وامتدح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المستويات المميزة التي قدّمتها جميع المنتخبات الآسيوية الست في دور المجموعات، ومن ضمنها المنتخبات التي ودعت المنافسة من الدور الأول، بعد أن قدّمت عروضًا تستحق الفخر أمام بعض أفضل المنتخبات في العالم.
كما أوضح: "نحتاج فقط للنظر إلى العروض التي قدّمتها السعودية واليابان في الجولة الافتتاحية أمام كل من الأرجنتين وألمانيا على التوالي؛ فكلا الفريقين أظهر شخصية قوية ونجح في قلب تأخره بهدف، لينجح في منح جماهير كرة القدم كافة في أرجاء العالم، عودةً قوية تُعتبر من ضمن الأبرز في التاريخ الحديث لكأس العالم".