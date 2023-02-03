المسحل يتلقّى تهنئة رئيس الفيفا لانتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

تلقّى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ياسر بن حسن المسحل، اليوم الجمعة؛ خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جياني إنفانتينو، هنّأه فيه بعد انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك خلال الانتخابات التي عقدتها الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أول أمس الأربعاء.