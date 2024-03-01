كلاسيكو الهلال والاتحاد تحت أنظار مانشيني

تتواصل متابعة المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وقد حضر مدرب المنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" برفقة مساعديه في ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض؛ لمتابعة الكلاسيكو بين الهلال وضيفه الاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ22 من دوري المحترفين السعودي.
وتأتي متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي لمنافسة دوري المحترفين للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا 2027، التي يشارك فيها "الأخضر" السعودي بصفته بلدًا مضيفًا.
وسيستضيف الأخضر السعودي نظيره منتخب طاجكستان في الـ 21 من شهر مارس الجاري، قبل أن يتجدد لقاء المنتخبين يوم 26 من الشهر ذاته في طاجكستان.