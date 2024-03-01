كلاسيكو الهلال والاتحاد تحت أنظار مانشيني

وتأتي متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي لمنافسة دوري المحترفين للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا 2027، التي يشارك فيها "الأخضر" السعودي بصفته بلدًا مضيفًا.