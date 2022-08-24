في منافسات الحقايق.. "مرضية" الأسرع وانتصاران للشامسي

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الـ12 على النحو التالي: "منصور" لمشبب محمد القحطاني، "سيوف" لصالح عبد الله الصيعري، "الحذر" لمشبب محمد القحطاني، ‏"عوايد" لحمد علي المري، "الجذاب" لسليمان سلامة الجهني، "مدينة" لسليم سلامة الجهني، "متوكل" لحشان صالح آل منجم، "نبأ" لخليفة عبد الله القعود، "الموج" لسعد محمد المري.