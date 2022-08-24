في منافسات الحقايق.. "مرضية" الأسرع وانتصاران للشامسي

اكتسحت "مرضية" لمحمد سعيد المري أفضل توقيت بـ2:50.746 بعد حصولها على المركز الأول في السباقات المسائية لفئة الحقايق 2 كم، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
فيما حقّق مالك الهجن الإماراتي مانع علي الشامسي، انتصارين من خلال المطايا "صدا" و"شاهين" في الشوطين السابع والثامن.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الـ12 على النحو التالي: "منصور" لمشبب محمد القحطاني، "سيوف" لصالح عبد الله الصيعري، "الحذر" لمشبب محمد القحطاني، "عوايد" لحمد علي المري، "الجذاب" لسليمان سلامة الجهني، "مدينة" لسليم سلامة الجهني، "متوكل" لحشان صالح آل منجم، "نبأ" لخليفة عبد الله القعود، "الموج" لسعد محمد المري.