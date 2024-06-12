قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الملك: مواجهات سهلة للهلال والنصر.. تعرّف على البقية

سحبت اليوم الأربعاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024/ 2025م، في مقرّ استوديوهات قنوات "SSC" بالعاصمة الرياض؛ حيث أسفرت عن مواجهة سهلة نسبيًّا بالنسبة للهلال بطل النسخة الماضية ووصيفه النصر.
ووفقًا لآلية قرعة دور الـ32 من البطولة: قسمت الفرق المشاركة وعددها 32 فريقًا، إلى مستويين؛ حيث ضمّ المستوى الأول أندية دوري روشن مع بطل دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، وعددها 16 فريقًا؛ وهي: الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون، والاتحاد، والاتفاق، والفتح، والشباب، إضافةً إلى: الفيحاء، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والرياض، والأخدود، والقادسية الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي.
وضمّ المستوى الثاني، المكون أيضًا من 16 فريقًا؛ الأندية الـ11 التي بقيت من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي؛ وهي: "العربي، والعدالة، والفيصلي، والباطن، والجبلين، والنجمة، والصفا، والجندل، وجدة، والعين، والبكيرية"، مع الفرق الهابطة من دوري روشن: "أبها، والطائي، والحزم"، إضافة إلى فريقَي: العروبة، والخلود، الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين.
الاتفاق × العدالة.
القادسية × العروبة.
الأخدود× العربي.
الوحدة × الفيصلي.
الأهلي × الجندل.
أبها× التعاون.
الحزم× النصر.
الفيحاء× الباطن.
الاتحاد× العين.
الطائي× الخليج.
البكيرية × الهلال.
الخلود× الشباب.
الجبلين× الفتح.
جدة× الرائد.
النجمة × ضمك.
الصفا× الرياض.
علمًا أنه سيتمّ إجراء قرعة مفتوحة بالنسبة لباقي أدوار البطولة "الـ16، والثمانية، ودور نصف النهائي".
الجدير ذكره أن الهلال توّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك، عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح بنتيجة "5 - 4".