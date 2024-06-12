قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الملك: مواجهات سهلة للهلال والنصر.. تعرّف على البقية

ووفقًا لآلية قرعة دور الـ32 من البطولة: قسمت الفرق المشاركة وعددها 32 فريقًا، إلى مستويين؛ حيث ضمّ المستوى الأول أندية دوري روشن مع بطل دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، وعددها 16 فريقًا؛ وهي: الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون، والاتحاد، والاتفاق، والفتح، والشباب، إضافةً إلى: الفيحاء، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والرياض، والأخدود، والقادسية الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي.