تتويج 7 أبطال في ختام منافسات بطولة السهام البارالمبية

أسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات بطولة البارالمبية للسهام التي أقيمت في الصالة المغلقة في نادي الرياض على مدار يومين، وشارك فيها 25 لاعبًا ولاعبة ينتمون إلى ثمانية أندية، وتتضمّن المنافسات في البطولة فئات القوس الأولمبي رجالًا ونساء، إلى جانب القوس المركب رجالًا ونساء.