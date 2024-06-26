تتويج 7 أبطال في ختام منافسات بطولة السهام البارالمبية

أسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات بطولة البارالمبية للسهام التي أقيمت في الصالة المغلقة في نادي الرياض على مدار يومين، وشارك فيها 25 لاعبًا ولاعبة ينتمون إلى ثمانية أندية، وتتضمّن المنافسات في البطولة فئات القوس الأولمبي رجالًا ونساء، إلى جانب القوس المركب رجالًا ونساء.
وفاز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية 12 لاعبًا ولاعبة، ويشرف على البطولة الاتحاد السعودي للسهام، وساهم في الرعاية كلٌّ من: اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، وشركة رذاذ.
وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الشدوخي، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض تركي بن عبدالله الحمودي، ورئيس مجلس الإدارة للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.
وفي منافسات فئة القوس الأولمبي ذكور حصل على الميدالية البرونزية اللاعب عبدو بركاتي من نادي الليث، وحصل على الميدالية الفضية اللاعب راوي السيد من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة، وحصل على الميدالية الذهبية اللاعب فيصل الزويد من نادي القصيم لذوي الإعاقة.
وفي منافسات فئة القوس الأولمبي إناث حصلت على الميدالية الذهبية اللاعبة نبيهة الجهني من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة، وحصلت على الميدالية الفضية اللاعبة وفاء الشويمان من نادي القصيم لذوي الإعاقة، وفي منافسات فئة القوس المركب ذكور حصل على الميدالية الذهبية اللاعب عبدالرحمن الشريوفي من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة.
حصل على الميدالية الفضية اللاعب منصور المطيري من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة.