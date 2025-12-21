كونتي: جاهزون للنهائي ونستحق التواجد.. وإيتاليانو يعتز بدعم باجيو قبل مواجهة نابولي وبولونيا

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، أن فريقه بلغ نهائي كأس السوبر الإيطالي بجدارة واستحقاق، بعد تجاوز التحديات وتحقيق خمس انتصارات متتالية، مشددًا على أن العودة من التراجع والوقوف مجددًا هو ما يميز الفرق الكبيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية المرتقبة بين نابولي وبولونيا، مساء غدٍ الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن النسخة الـ38 من كأس السوبر الإيطالي، والتي تستضيفها المملكة للمرة السادسة بتنظيم وإشراف من وزارة الرياضة.
وقال كونتي: "اللعب كل ثلاثة أيام ليس سهلًا، لكننا نعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة. نحن أبطال الدوري الموسم الماضي وننافس بقوة هذا الموسم أيضًا، وعلينا أن نستحضر هذا التاريخ عند دخول النهائي".
من جانبه، أكد ماتيو بوليتانو، لاعب نابولي، أن المواجهة ستكون مثيرة وقوية ضد خصم عنيد، متوقعًا مباراة مفتوحة بمساحات كبيرة، مضيفًا: "نحن عازمون على تحقيق اللقب".
في المقابل، أبدى فينتشنزو إيتاليانو، مدرب بولونيا، حماسه الكبير للمباراة، مؤكدًا أن فريقه مستعد بدنيًا وذهنيًا لكل سيناريو، حتى ركلات الترجيح، وقال: "اللاعبون سيخوضون اللقاء بشغف من أجل النادي والجماهير، ونفخر بدعم الأسطورة روبيرتو باجيو لنا".
وأضاف: "هذا أول نهائي لنا في السوبر، ومشاعرنا مزيج من الحماس والترقب، وندرك قوة نابولي، لكن لدينا هدف واحد وهو إسعاد جماهيرنا وكتابة تاريخ جديد للنادي".
واختتم لورينزو دي سيلفستري، لاعب بولونيا، قائلاً: "نحن فريق متكامل لا يعتمد على قائد واحد، نتحمل المسؤولية جماعيًا، واستفدنا كثيرًا من تجربة نهائي مايو الماضي، ونحن واثقون من أنفسنا وجاهزون للنهائي".