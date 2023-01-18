في موسمه الـ13.. 8 لقاءات في افتتاح بطولة تنس الجامعات

وانطلقت البطولة صباح اليوم الأربعاء بإقامة 8 لقاءات ضمن دور الـ16 للفرق على ملاعب الجامعة الإسلامية ونادي الأنصار خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أن تستكمل غداً الخميس، وصولاً إلى الأدوار النهائية والتتويج في اليوم الختامي.