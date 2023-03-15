طائرة الأهلي تتوشح بالذهب على حساب الهلال.. والفيصلي يحقق المركز الثاني بعد تجاوزه الاتحاد

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ، والمدير الإقليمي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بالمنطقة الغربية خالد السالمي فريق الأهلي بكأس جاهز للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه 3/1 على الهلال في المباراة الختامية التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين.