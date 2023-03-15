طائرة الأهلي تتوشح بالذهب على حساب الهلال.. والفيصلي يحقق المركز الثاني بعد تجاوزه الاتحاد

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ، والمدير الإقليمي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بالمنطقة الغربية خالد السالمي فريق الأهلي بكأس جاهز للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه 3/1 على الهلال في المباراة الختامية التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين.
واستحق الأهلي لقب البطولة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون في جميع المباريات والتي على إثرها حصد العلامة الكاملة 9 نقاط.
وحقق الفيصلي المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الاتحاد 3/1، وحصل الهلال على المركز الثالث والميداليات البرونزية والاتحاد في المركز الرابع.
لاعب نادي الأهلي تومي أفضل ضارب مركز 2
لاعب نادي الأهلي كريم الشيخ أفضل ضارب مركز 3
لاعب نادي الأهلي إيلسون أفضل ضارب مركز 4
لاعب نادي الفيصلي أحمد البنا أفضل حائط صد
لاعب نادي الأهلي خليل حجي أفضل معد
لاعب نادي الفيصلي عبدالعزيز المقرن أفضل ليبرو
لاعب نادي الفيصلي كايو أفضل مرسل
مدرب نادي الأهلي رياض الهيدلي أفضل مدرب
إداري نادي الفيصلي مؤيد الحقيل أفضل إداري.
بعد تحقيقه لقب كأس جاهز هذا الموسم، الأهلي يعادل الهلال في عدد مرات الفوز باللقب 14 مرة.