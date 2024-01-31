بطولة آسيا 2023.. اليابان تعبر لدور ربع النهائي بثلاثية البحرين

التحق منتخب اليابان بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي بفوزه الكبير على منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.