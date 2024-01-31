بطولة آسيا 2023.. اليابان تعبر لدور ربع النهائي بثلاثية البحرين

التحق منتخب اليابان بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي بفوزه الكبير على منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.
افتتح منتخب اليابان التسجيل عن طريق ريتسو دوان بعد مرور نصف ساعة على الانطلاقة، وعزز تاكيفوسا كوبو تقدم منتخب بلاده بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 49.
وقلصت النيران الصديقة النتيجة بتسجيل زيون سوزوكي الهدف الوحيد للبحرين بالخطأ بمرماه وذلك في الدقيقة 64، لكن المهاجم أياسي يويدا إعاد توسيع الفارق بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 72 من زمن المباراة.
ويلتقي منتخب اليابان في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة إيران وسوريا التي تقام مساء اليوم الأربعاء.