بسبب مباريات "الهلال" و"العين".. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب لاعبي النصر والاتحاد بالإيقاف

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقوبة الإيقاف ضدّ لاعبَيْن من نادي الاتحاد ل مباريات عدة مقبلة.
وقرّر الاتحاد الآسيوي إيقاف كل من: المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ 3 مباريات، بسبب الاشتباك مع علي البليهي؛ لاعب الهلال، والفرنسي نغولو كانتي؛ مباراتيْن بسبب البطاقة الحمراء المباشرة أمام الفريق نفسه.
يُشار إلى أن هذه العقوبة ستطبّق فقط في البطولات الآسيوية، على أن ترحل إلى أولى مباريات الفريق في بطولات آسيا بالفترة المقبلة.
وأصدر الاتحاد الآسيوي عقوبة الإيقاف لمدافع النصر الإسباني إيمريك لابورت؛ 3 مباريات بسبب طرده في مباراة العين الإماراتي، وإيقاف أيمن يحيى؛ لاعب الفريق، مباراتيْن بسبب أحداث اللقاء.