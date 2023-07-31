الاتحاد: عملية جراحية ناجحة لـ"طارق حامد"

وكان حامد قد تعرض للإصابة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي، لاعب الفريق التونسي تلقى على إثره البطاقة الحمراء.