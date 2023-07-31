الاتحاد: عملية جراحية ناجحة لـ"طارق حامد"

قال نادي الاتحاد، إن العملية الجراحية التي أجرها المصري طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم نجحت، اليوم الاثنين، طبقًا لبيان النادي على حسابه الرسمي في «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي.
وكان حامد قد تعرض للإصابة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي، لاعب الفريق التونسي تلقى على إثره البطاقة الحمراء.
يدكر أن الاتحاد تأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، عقب تخطي عقبة الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، بهدف دون مقابل، أحرزه "كريم بنزيما"، لحساب المجموعة الأولى.