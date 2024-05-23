بثلاثية الطائي.. الهلال يواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم"بطل دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024" سلسلة الانتصارات، حيث عبر الأزرق محطة الطائي بنتيجة 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في الرياض، بقيادة الحكم فيصل البلوي.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفي "العائد من الإصابة" قائد الأزرق سالم الدوسري في الدقيقة 17، من خلال كرة ساقطة ولا أجمل داخل شباك حارس الضيوف "معتز البقعاوي".
وأضاف "ميشايل ديلغادو" الهدف الثاني بعد تمريرة ساحرة وصلته من "نيفيز" في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني أضاف الهلال الهدف الثالث عن طريق "مالكوم" من خلال تسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 60.
وقلص "أندريه كورديا" النتيجة للطائي بهدف أول لفريقه في الدقيقة 64.
بتلك النتيجة بلغ "بطل الدوري" الهلال النقطة 93 وبرصيد 99 هدفًا، وبقي الطائي في دائرة خطر الهبوط، برصيد 31 نقطة، وتنتظره مباراة " مفترق طرق" أمام الأخدود في الجولة الأخيرة.