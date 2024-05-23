بثلاثية الطائي.. الهلال يواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم"بطل دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024" سلسلة الانتصارات، حيث عبر الأزرق محطة الطائي بنتيجة 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في الرياض، بقيادة الحكم فيصل البلوي.