تحضيراً لكأس آسيا وبسداسية.. أخضر الصالات ينتصر على الكويت

انتصر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 6-4، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على صالة وزارة الرياضة في الدمام.
تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات وتحضيرات "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين سُجلت عن طريق كل من: صالح القرني، وإيهاب أحمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله العقيلي، وفي الشوط الثاني أضاف عبدالله العقيلي وعبدالإله العتيبي الهدفين الخامس والسادس لتنتهي المباراة بفوز الأخضر.
وعمد مدرب "أخضر الصالات" أندريو بلازا، خلال مجريات المباراة لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم على شكل مجموعات واللعب بطريقة Power Play في بعض مجريات المباراة، وتطبيق الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها في الفترة الماضية.