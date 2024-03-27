تحضيراً لكأس آسيا وبسداسية.. أخضر الصالات ينتصر على الكويت

‬انتصر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 6-4، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على صالة وزارة الرياضة في الدمام.