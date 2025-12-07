في صراع الصدارة.. الأخضر السعودي في مواجهة المغرب في كأس العرب

بعد حسم التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المغربي، اليوم الإثنين، وتحديدًا في تمام الثامنة مساءً، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.