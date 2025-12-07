في صراع الصدارة.. الأخضر السعودي في مواجهة المغرب في كأس العرب

بعد حسم التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المغربي، اليوم الإثنين، وتحديدًا في تمام الثامنة مساءً، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.
واختتم "الأخضر" حصته التدريبية، أمس الأحد، على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بمران في مربعات تكتيكية مصغّرة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب لتطبيق النهج التكتيكي.
وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب جهاد ذكري في الحصة التدريبية لتعرضه لإصابة عضلية.
في المقابل، يفتقد المغرب خدمات قائده عبدالرزاق حمدالله، الذي يغيب بداعي نيله البطاقة الحمراء أمام المنتخب العُماني.
ويحتل "الأخضر" السعودي الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المغرب ثانيًا بأربع نقاط. وتُعد هذه المواجهة مصيرية في حسم الصدارة بين المنتخبين، حيث يلعب المنتخب السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، بينما يلعب المغرب للفوز فقط.