يقام في 2026.. السعودية تستضيف المؤتمر الآسيوي الـ41 لسباقات الخيل "ARC"

وقدّم شكره للاتحاد الآسيوي على هذه الفرصة، التي سنعمل من خلالها على تقديم هذا الحدث المرموق بالمستوى الذي يستحقه في الرياض؛ مشيدًا بما حققه نادي سباقات الخيل من خطوات تطويرية متسارعة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، منذ انطلاق كأس السعودية عام 2020.