قبل انطلاق الحدث غدًا.. إقامة المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبلياردو "9 كرات" في جدة

أُقيم مساء اليوم الأحد ، في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، المؤتمر الصحفي العام لبطولة العالم للبلياردو (9 كرات) والتي تستضيفها المملكة في جدة لأول مرة خلال الفترة (من 3 إلى 8) يونيو، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات وشركة ماتشروم ملتي سبورت.
في بداية المؤتمر، قال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري: "أرفع عظيم الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على الدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الرياضي، كما أتقدم لسمو وزير الرياضة بالشكر الجزيل على اهتمامه ومتابعته المستمرة، لأعمال القطاع بشكل عام والاتحادات الرياضية خاصة، ومنها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر".
وأضاف: "نسعد بمساهمتنا في الاتحاد في كتابة فصل جديد من النجاحات الكبرى في ملف الاستضافات الرياضية الكبرى للمملكة، من خلال احتضان هذا الحدث الكبير ولمدة عشر سنوات مقبلة، بداية من هذه النسخة، ونحرص في الاتحاد على القيام بأدوارنا كما يجب، للمساهمة في نجاح هذا الحدث، وتعزيز المنافسة في البطولة العالمية، بما ينعكس على زيادة نمو اللعبة في المملكة، ومساعدة اللاعبين السعوديين الحاليين على تطوير مستوياتهم، من خلال الاحتكاك بالنجوم العالميين".
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة اتشروم سبورت، إيميلي فريزر بدورها: "تتجه رياضة البلياردو نحو كتابة فصل جديد وغير مسبوق، على مستوى بطولة العالم، وفي الوقت الذي تشهد فيه شعبية اللعبة ازديادًا ملحوظًا على الساحة الدولية، تُطل علينا بطولة العالم للبلياردو من المملكة العربية السعودية، لتمنح فرصة ذهبية لرفع مستوى اللعبة إلى مستويات جديدة، حيث نتطلع لتحقيق نهضة كبيرة في نمو وازدهار رياضة البلياردو، من خلال تعزيز فرص ممارسة اللعبة، ودعم المواهب وتشجيع المشاركة الفعّالة".
من جانب آخر، قال بطل العالم الحالي والمصنّف رقم 1 عالميًا، النجم الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز: "تُعد هذه البطولة من بين الفعاليّات القليلة المُنتظرة بشغف كبير من قبلنا نحن اللاعبين، ولا يسعني سوى التعبير عن حماسي الشديد لانطلاقها، وتشكل بطولة العالم للبلياردو حدثًا استثنائيًا لا مثيل له، لكن إقامتها هنا في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى تُضفي عليها شعورًا أكبر من الترقب والإثارة، حيث شهدت المملكة العربية السعودية أخيرًا العديد من الفعاليّات الرياضية الكبرى في مختلف الرياضات، ونحن سعداء جدًا بانضمام رياضة البلياردو إلى قائمة الرياضات التي تلقى الدعم والاهتمام في المملكة العربية السعودية".
إلى ذلك، تحدث لاعب المنتخب السعودي وبطل العرب أحمد آل جبار، خلال المؤتمر الصحفي بقوله: "باسمي ونيابة عن زملائي كافة، أجدد الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المستمر، ولوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على إتاحتهم الفرصة لنا للمشاركة في هذا المحفل العالمي، حيث تعد البطولة مصدر إلهام لكل اللاعبين السعوديين الحاليين وللأجيال القادمة، ونسعى بإذن الله لتحقيق نتائج جيدة".
يُذكر أن البطولة التي ستنطلق منافساتها غدًا ستشهد مشاركة (128) لاعبًا يمثلون (45) دولة حول العالم، منهم أفضل (100) لاعب في التصنيف العالمي، إلى جانب المتأهلين الـ(28) من مرحلة التصفيات والمشاركين بموجب بطاقات الدعوة، حيث سيتنافس جميعهم من خلال خوض (223) مباراة، على (16) طاولة، في الحدث الأكثر شهرة ومتابعة جماهيرية وإعلامية عالمية في منافسات رياضة البلياردو.