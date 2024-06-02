قبل انطلاق الحدث غدًا.. إقامة المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبلياردو "9 كرات" في جدة

من جانب آخر، قال بطل العالم الحالي والمصنّف رقم 1 عالميًا، النجم الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز: "تُعد هذه البطولة من بين الفعاليّات القليلة المُنتظرة بشغف كبير من قبلنا نحن اللاعبين، ولا يسعني سوى التعبير عن حماسي الشديد لانطلاقها، وتشكل بطولة العالم للبلياردو حدثًا استثنائيًا لا مثيل له، لكن إقامتها هنا في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى تُضفي عليها شعورًا أكبر من الترقب والإثارة، حيث شهدت المملكة العربية السعودية أخيرًا العديد من الفعاليّات الرياضية الكبرى في مختلف الرياضات، ونحن سعداء جدًا بانضمام رياضة البلياردو إلى قائمة الرياضات التي تلقى الدعم والاهتمام في المملكة العربية السعودية".