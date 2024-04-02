"دي ماريا" يضع الدوري السعودي هدفًا محتملاً للانتقال إليه

وينتهي عقد أنخيل دي ماريا (35 عامًا)، مع نادي بنفيكا في نهاية الموسم، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد.