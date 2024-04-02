"دي ماريا" يضع الدوري السعودي هدفًا محتملاً للانتقال إليه

وضع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم نادي بنفيكا البرتغالي، الدوري السعودي للمحترفين هدفًا محتملاً للانتقال إليه بالموسم المقبل.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "AS" نقلاً عن صحيفة "ABola" فإن دي ماريا بدأ التفكير في مستقبله، إذ وضع الدوري السعودي والدوري الأمريكي كأحد الوجهات المحتملة بالفترة القادمة.
وارتبط اسم دي ماريا بأندية السعودية الصيف الماضي حيث ذكرت تقارير صحفية سابقة أن كلاً من الهلال والاتحاد أبدوا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.
وينتهي عقد أنخيل دي ماريا (35 عامًا)، مع نادي بنفيكا في نهاية الموسم، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد.