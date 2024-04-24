رغم توديعه دوري أبطال آسيا.. إعلاميون يُشيدون بـ"الهلال"

أشاد العديد من الإعلاميين بأداء فريقي العين الإماراتي والهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس؛ على الرغم من خروجه من نصف دوري أبطال آسيا.
وقال الإعلامي "وليد الفراج": "كريسبو مدرب العين نجَح أمام الهلال بما فشل فيه 17 مدربًا في دوري روشن؛ فعلى الرغم من استحواذ الهلال على المباراة؛ استطاع العين خطف بطاقة التأهل إلى نهائي آسيا".
وأضاف "الفراج" خلال برنامج "أكشن مع وليد": "المباراة كانت عبارة عن أكشن وتشويق وأعصاب، والعين قدّم مباراة تاريخية، والهلال كان مضغوطًا والعين عرف ماذا يريد، إنه فريق مشرف".
وعلّق الإعلامي "حامد البلوي" بقوله: "الهلال فريق عظيم نفتخر به ويجب أن يفخر به جمهوره؛ لكنه واجَهَ أسوأ خصم له، ومبروك للعين الإماراتي، إنه فريق ثقيل وبطل، وعلينا أن نعرف أن الضغط والإصابات أثّرت على الهلال".
وأشار الإعلامي "موسى عباس" على قناة "أبو ظبي" الرياضية، إلى أن فريق الهلال الحالي مميز وجيد؛ ولكنه ليس الأعظم، إنه مثل طالب شاطر لم يستعد لامتحان الدور الأول، وفي امتحان الدور الثاني كان عذره أن الامتحان صعب".