رغم توديعه دوري أبطال آسيا.. إعلاميون يُشيدون بـ"الهلال"

وعلّق الإعلامي "حامد البلوي" بقوله: "الهلال فريق عظيم نفتخر به ويجب أن يفخر به جمهوره؛ لكنه واجَهَ أسوأ خصم له، ومبروك للعين الإماراتي، إنه فريق ثقيل وبطل، وعلينا أن نعرف أن الضغط والإصابات أثّرت على الهلال".