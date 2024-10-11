انتقادات لاذعة تطال "مانشيني" عقب الخسارة أمام اليابان ومطالبات بإقالته

تعرّض المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، لانتقادات لاذعة عقب خسارة الأخضر أمام اليابان.
وخسر الأخضر أمس الخميس بنتيجة (2/0)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية الطريق إلى كأس العالم 2026.
البداية كانت مع رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث قال في تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "مانشيني مدرب كبير، وله سيرة ذاتية أكثر من ممتازة، ولكنه لن يُضيف شيئًا لمنتخبنا، والصبر عليه مضيعة للوقت".
وأضاف: "المنتخب السعودي يحتاج في الفترة المقبلة لمدرب عنده شغف وطموح، ويستطيع كسب احترام اللاعبين ومحبتهم وإخراج كل ما لديهم من إمكانات، كما كان هيرفي رينارد يفعل من قبل".
وقالت صحيفة "fanpage" الإيطالية: إن الجماهير السعودية باتت غاضبة جدًا من "مانشيني" وتريد إقالته.
ونقلت الصحيفة الإيطالية بعض التغريدات للجماهير السعودية منها: "فريق بلا هوية، بلا تكتيك، مانشيني مدرب لا قيمة له! يجب إقالته".
وأضافت تغريدة أخرى لأحد الجماهير قال فيها: "إذا بقي مانشيني فلن يتأهل منتخبنا".