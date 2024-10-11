انتقادات لاذعة تطال "مانشيني" عقب الخسارة أمام اليابان ومطالبات بإقالته

البداية كانت مع رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث قال في تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "مانشيني مدرب كبير، وله سيرة ذاتية أكثر من ممتازة، ولكنه لن يُضيف شيئًا لمنتخبنا، والصبر عليه مضيعة للوقت".