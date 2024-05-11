"كنو" و"بونو" يتفقان: هدفنا التتويج بدون خسارة هذا الموسم

أبدى ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، محمد كنو وياسين بونو، سعادتهما بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024 قبل الختام بثلاث جولات، عبر بوابة الحزم4/ 1 في ختام الجولة الـ31 من الدوري اليوم السبت.