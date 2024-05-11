"كنو" و"بونو" يتفقان: هدفنا التتويج بدون خسارة هذا الموسم

أبدى ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، محمد كنو وياسين بونو، سعادتهما بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024 قبل الختام بثلاث جولات، عبر بوابة الحزم4/ 1 في ختام الجولة الـ31 من الدوري اليوم السبت.
وتحدث "كنو" للناقل الرسمي ssc قائلاً: "هدفنا الآن عدم الخسارة في المباريات المتبقية. نحن نريد إنهاء الموسم بالتتويج باللقب بدون خسارة".
وعن جودة المحترفين الأجانب في الفريق الأزرق قال "كنو": "كنا محظوظين بوجود نجوم عالميين ذوي جودة عالية إلى جانب اللاعبين المحليين الذين لا يقلون جودة عن الأجانب".
من جانبه، أكد حارس الأزرق المغربي "ياسين بونو" أن فريقه استحق لقب الدوري هذا الموسم نظير ما قدم من جهد وأداء جماعي متكامل".
وأضاف "بونو": "نحن في الهلال عائلة واحدة؛ وهذا سر من اسرار تفوُّق زعيم وكبير آسيا. والآن نسعى للحفاظ على سِجلنا خاليًا من أي هزيمه هذا الموسم".